Лондон, 8 марта, 2018, 00:36 — ИА Регнум. 7 марта на стадионе «Этихад» был разыгран ответный матч в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов 2017/18 между командами «Манчестер Сити» и «Базель». Матч завершился со счетом 1:2 в пользу гостей из Швейцарии.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбольный разгром

В дебюте матча форвард сборной Бразилии Габриэль Жезус открыл счет, замкнув передачу Бернардо Силвы в штрафную площадь — 1:0. Через 9 минут норвежский скоростной вингер Мохамед Эльюнусси сравнял счет, добив мяч в ворота с близкого расстояния — 1:1. Ассист записали на счет Бласа Ривероса. На 71-й минуте Михаэль Ланг вывел гостей вперед — 1:2.

Статистика матча («МС"/"Базель»)

Удары 4/5

Удары в створ 3/3

Владение 71%/29%

Фолы 4/11

Несмотря на домашнее поражение, «Манчестер Сити» прошел в четвертьфинал самого престижного клубного турнира, благодаря крупной победе 4:0 в первом матче.

Составы на матч:

«МС»: Браво, Данило, Стоунс, Ляпорт, Зинченко, Гюндоган, Туре, Фоден, Сане, Силва, Жезус.

«Базель»: Вацлик, Лакруа, Фрай, Сухи, Ланг, Зуффи, Ди, Эльюнусси, Риверос, Буа, Оберлин.

Главный арбитр матча: Павел Краловец.

Предупреждения: Лакруа — 44, Жезус — 77.

Голы: Жезус 8 — 1:0, Эльюнусси 17 — 1:1, Ланг 71 — 1:2.