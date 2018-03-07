Вашингтон, 8 марта, 2018, 00:32 — ИА Регнум. Учения НАТО Trident Juncture («Единый трезубец») непременно вызовут со стороны России ответные действия, заявил генерал Роберт Неллер, командующий корпусом морской пехоты США, на слушаниях в Конгрессе.

Mil.ru «...Ведь, если враг рискнёт проверить нашу силу, Его мы навсегда отучим проверять...»

Анонсируя готовящиеся в октябре 2018 года маневры на границе с Россией, Неллер заявил:

«Я уверен, что будут демарши и другие действия со стороны Российской Федерации».

Американский генерал уверен, что «это» лишний раз подтверждает сложность положения, в котором находятся «европейские союзники» США. По его словам, они нуждаются в военном присутствии США в регионе, потому что Пентагон способен защитить их от России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 марта Неллер заявил, что в октябре — ноябре 2018 года у российских границ НАТО проведет грандиозные учения: в маневрах будут задействованы 45 тыс. военных.

В мероприятии будут участвовать «десятки и десятки» кораблей и самолетов. Учения пройдут у берегов Норвегии. По словам генерала, они станут «самыми крупными учениями с амфибиями со времен пика холодной войны».