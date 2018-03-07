Вена, 8 марта, 2018, 00:11 — ИА Регнум. Австрийские средства массовой информации сообщили о возможной террористической атаке в Вене, 7 марта передает агентство Associated Press.

Maarten Van Damme Окровавленный нож

Согласно сообщениям СМИ, террорист, вооруженный холодным оружием, атаковал жителей Вены возле парка Пратер в центре австрийской столицы.

Известно о троих тяжело раненых в результате нападения. Мужчина, атаковавший прохожих, не был арестован и разыскивается полицией.

Мотив нападения неизвестен, личность нападавшего на данный момент не установлена.

Атаки террористов-одиночек на автомобилях или вооруженных холодным оружием считаются «почерком» группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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