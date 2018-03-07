Санкт-Петербург, 8 марта, 2018, 00:26 — ИА Регнум. Частный трамвай «Чижик» впервые отправился в путь с пассажирами утром 7 марта. Ждали его в Петербурге долгие месяцы. Территорию, прилегающую к проспектам Наставников, Косыгина, Хасанской улице, и вокруг станции метро «Ладожская» разрыли, и жители с тревогой наблюдали, как окружающий мир превращается в гигантский котлован, а дорога до работы — в одну сплошную пробку.

Дарья Драй ИА REGNUM На остановку прибыл «Чижик»

Дарья Драй ИА REGNUM Участок стройки у Ладожского вокзала

По концессионному соглашению, первый этап проекта частного трамвая должен был быть запущен не позднее, чем через 17 месяцев после подписания документа. Этот срок истек 1 ноября 2017 года. Концессионер, в лице ООО «ТКК», созданного строительной компанией «ЛСР», пояснял, что причины срыва сроков заключаются в том, что Смольный долго согласовывал передачу концессионеру необходимых земельных участков, и строители не могли работать.

Сроки пуска трамвая неоднократно переносили, но, наконец, «Чижик» полетел по рельсам, и это вызвало определенный ажиотаж. В марте прокатиться на частном трамвае можно бесплатно, так что, пока взрослые петербуржцы отправлялись на работу, подростки, судя по всему, сочли его аттракционом и катались кругами просто так.

Дарья Драй ИА REGNUM Трамвай «Чижик» в Красногвардейском районе

Уже в 8 утра состав с бортовым номером 009, следующий по маршруту №8, сломался на первом круге на проспекте Косыгина. Затем движение по маршруту было временно приостановлено, так как сломался еще один вагон, уже ближе к «Ладожской».

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В середине дня не успевшего как следует загнездиться «Чижика» неизвестные хулиганы, по предварительным данным, обстреляли из пневматики, разбив два окна. К счастью, люди не пострадали.

Дарья Драй ИА REGNUM Проблемы у «Чижика»

К вечеру один из составов вновь вышел из строя. Это опять случилось неподалеку от «Ладожской», пассажиров высадили, движение на какое-то время заблокировалось.

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Большинство петербуржцев похвалили трамвай за внешний вид и плавный ход, хотя нашлись и претензии. Оказалось, горожане не знакомы с системой открытия дверей по нажатию кнопки, и она привела их в ступор. Водителям приходилось активно жестикулировать, чтобы добиться нужных действий от пассажиров, но даже эти попытки были чаще всего безуспешны.

«Двери в час пик должны работать все-таки автоматически, без кнопок, — критикует местный житель Евгений. — И голосовые оповещения несут такую чушь, совершенно не к месту — объявляют не те остановки, предупреждают о закрытии дверей перед остановкой, что лучше бы без них».

Дарья Драй ИА REGNUM До конца марта — без оплаты

Реакция пассажиров на интерьеры и технические возможности трамвая ранжируется от восторгов перед новинкой до скептического: «Пойдет». Все признают, что трамвай идет очень плавно, но вовсе не так тихо, как было разрекламировано.

«Так же прыгает и качается по путям, так же его колбасит. Я ожидал, конечно, от новых путей, что будет покруче, на деле по-другому», — сетует пассажир Андрей.

Он вообще оказался в не самой завидной ситуации, как и многие другие обитатели Красногвардейского района, поскольку живет вблизи пересечения Ириновского проспекта и проспекта Наставников, где пока трамвайной стройке не видно конца и края.

«Иногда, чтобы выехать с района до метро, приходится очень нелегко. В целом, я думаю, если сделают весь участок, то будет нормально, это ещё если будет трамвай №64, то будет уже проще и не будет такого ужаса и пробок. Будет отлично, если доделают второй участок и будут нормально функционировать все маршруты. А пока не ясно, сколько всё это просуществует и не прикроется ли вся эта затея громкая», — замечает Андрей.

Дарья Драй ИА REGNUM Дорога домой

Есть и более скептично настроенные жители. В среду, накануне длинных выходных, составы были забиты битком. Люди невесело делились предположениями, что их ждет утром понедельника, в начале рабочей недели. Кое-кому даже не удалось насладиться комфортабельной поездкой.

«На «Чижике» мне проехаться не удалось — я его тупо не дождалась. Живу на Передовиков, раньше до метро добиралась 10 минут, ожидание трамвая составляло максимум 5 минут. Трамваи буквально шли один за другим, и, даже учитывая это, часто приходилось пропускать один-два трамвая, так как в них было не попасть из-за огромного количества пассажиров. Можно предположить, что сегодня — первый блин, но я слабо представляю себе, как 6 или 7 составов будут обслуживать столь многонаселенные кварталы», — недоумевает петербурженка Ирина.

Дарья Драй ИА REGNUM «Чижик» в пути

Следует напомнить, что линии частного трамвая в Красногвардейском районе строятся отнюдь не с нуля: ранее здесь многие годы ходили обычные городские трамваи «Горэлектротранса». Их критиковали за излишнюю шумность и устаревший внешний вид — но они ходили!

Ирина отмечает, что по проспекту Косыгина к «Ладожской» едут не только жители Красногвардейского района, но и обитатели пригородов, и планы по реконструкции трамвайной сети, на ее взгляд, вовсе не отвечают потребностям петербуржцев.

«Вывод, зачем это все делалось, всем, конечно, понятен. Любые объекты строятся не для людей, а чтобы определенные люди на них могли заработать», — считает Ирина.

Дарья Драй ИА REGNUM За окном

Кроме того, оказалось, что ставший первым для «Чижика» маршрут №8, который запустили 7 марта, вовсе не тот, которого больше всего ждали жители. Местные признают: любой трамвай будет востребован на трассах, по которым в центр едут не только жильцы близлежащих кварталов, но и пригородов, тем более, что трамваи едут по выделенной полосе. Гораздо нужнее тут маршрут №64, следовавший до железнодорожной станции Ржевка, а маршрут №59 был бы популярнее за счет более длинной трассы. Также необходимо восстановить маршрут №10, уверены горожане.

«Что до общей ситуации, то мы не знаем, кто виноват во всех задержках, но ощущение, что нас несколько раз обманули со сроками. Каждое утро я ходил по 2 км пешком, чтобы только не стоять в пробках, и думал о том, что мне врут», — замечает Евгений.