Афины , 8 марта, 2018, 00:27 — ИА Регнум. Греческая прокуратура предъявила обвинения задержанным участникам неонацистской группировки, 7 марта передает агентство Associated Press.

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Семерых неонацистов, днем ранее задержанных в Афинах, обвиняют в хранении огнестрельного и холодного оружия и взрывчатых веществ, а также организации поджогов и взрывов.

Как передавало ИА REGNUM, 6 марта антитеррористическое отделение греческой полиции провело аресты и обыски в отношении неонацистской группировки в столице и пригородах Афин.

В ходе контртеррористической операции у участников группировки были изъяты коктейли Молотова, 50 кг взрывчатых веществ, наркотические средства, огнестрельное и холодное оружие.

Согласно первоначально опубликованной информации, арестованных неонацистов — участников греческого отделения международной группировки «Combat 18» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) было пятеро.