Стамбул, Турция, 7 марта, 2018, 23:11 — ИА Регнум. В Черное море через Босфор вошел десантный корабль-док ВМС США Oak Hill LSD 51, сообщили 7 марта информационные порталы Стамбула.

Navy.mil Десантный корабль ВМС США Oak Hill LSD 51

По информации СМИ, десантный корабль держит курс к берегам Румынии. Цели его похода не сообщаются.

Утверждается, что на борту десантного корабля находятся около 500 морпехов подразделения 26-го экспедиционного батальона. Судно направляется к берегам Румынии.

Десантный корабль-док USS «Oak Hill» LSD-51 вошел в состав ВМС США в июне 1996 года. 185-метровый корабль водоизмещением 16 700 тонн способен развивать скорость порядка 24,5 узлов. Экипаж — 419 человек.

Предназначен для высадки морского десанта на необорудованный берег. Для этого укомплектован двумя десантными судами на воздушной подушке. Способен перевозить до 500 пехотинцев с вооружением, два основных боевых танка, 15 десантных бронемашин.

На корабле имеется вертолетная площадка. В качестве оборонительного вооружения несет четыре автоматических зенитных артустановки и систему борьбы с противокорабельными ракетами RAM.