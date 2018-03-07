Киев, 7 марта, 2018, 22:41 — ИА Регнум. Украина активизировала действия по взысканию с российского «Газпрома» 171,859 млрд грн (6,524 млрд долл) за нарушение монопольного законодательства и $2,56 млрд по решению Стокгольмского арбитража по транзитному договору. По словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, позиция Украины в нынешней ситуации с «Газпромом» должна быть жесткой и последовательной.

Цитата из к/ф «Свадьба в Малиновке». Реж. Андрей Тутышкин. 1967. СССР Украина

«Сегодня разговаривал о наших шагах с министром юстиции Украины Павлом Петренко. Договорились, что Государственная исполнительная служба сейчас активизирует свои действия по взысканию штрафа с российского газового монополиста «Газпрома» за нарушение украинского монопольного законодательства», — написал Гройсман в Facebook.

«Также поручил минюсту скоординировать действия с руководством НАК «Нафтогаз» о возможном аресте активов «Газпрома» по всему миру в случае невыполнения решений Стокгольмского арбитража», — добавил Горойсман.

Премьер напомнил, что с 2014 года антимонопольные органы Евросоюза и Украины уличили «Газпром» в нарушении монопольного законодательства.

«Так, в января 2016 года Антимонопольный комитет Украины наложил на «Газпром» штраф за злоупотребление монопольным положением на рынке природного газа в Украину в размере почти 86 млрд грн (3,264 млрд долл). За год из-за пени сумма удвоилась. Таким образом подлежит взысканию в общем 171,859 млрд грн. После соответствующего решения суда Украина начала описание и арест украинских активов «Газпрома». Теперь мы будем действовать жестче», — пообещал Гройсман.

Как сообщает пресс-служба правительства Украины, Гройсман хочет продать с аукциона ранее арестованные акции Частной акционерной компании «Газтранзит», стоимость которых оценивается в 630,7 млн грн (23,9 млн долл).

«К оценке стоимости ценных бумаг привлекли украинскую компанию «Украинская экспертная группа», которая оценила стоимость акций ЧАО «Газтранзит» в 630 млн 747 тыс. 656,00 грн. Эти акции должны быть проданы на открытых аукционах», — добавил Гройсман.

По этому делу уже началось описание и арест активов, принадлежащих «Газпрому» в Украине. В этот перечень попало имущество компаний «Газпром сбыт Украина» и «Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины», а также ценные бумаги ОАО «Институт ЮЖНИИГИПРОГАЗ» и АО «Газтранзит».

Кроме того, президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность в том, что Украина сможет стянуть с «Газпрома» более $9 млрд в рамках выполнения решений украинских судов и Стокгольмского арбитража.

«У меня нет никаких сомнений в том, что Украина в полном объеме получит все до копейки… Это вопрос абсолютно не о деньгах, этот вопрос имеет геополитическое значение… Позиция Российской Федерации о том, что она не будет платить — это позиция слабака. После драки кулаками не машут. Есть международные конвенции, есть безупречная юридическая позиция, есть квалифицированная команда украинских юристов, НАК «Нафтогаза», украинских дипломатов, которые 100% это обеспечат. Если этого не будет, по моему поручению, команда юристов отработает вопрос налаживания арестов и обеспечение взимания соответствующих сумм», — сказал Порошенко 7 марта во время пресс-конференции.

В свою очередь, политический эксперт Олеся Яхно предложила правительству продолжить арест активов «Газпрома» в Европе.

«Мы можем арестовывать активы «Газпрома» в Европе. Это решение абсолютно законное в рамках международного права. Украина имеет право поднимать этот вопрос. Тут нет юридических оснований, чтобы эти решения не выполнялись», — сказала Яхно 7 марта в эфире канала «112 Украина».

Яхно считает, что газовая война, которую «Газпром» начал против Украины и ЕС, свела на нет необходимость строительства «Северного потока 2».

В то же время эксперт в сфере энергетики Евгений Прокопишин предложил правительству Украины «добиться ареста доли «Газпрома» в «Северном потоке 1», и переписать за долги эту долю на «Нафтогаз».

"Могли бы управлять еще и той трубой, и «Газпром» платил бы нам еще много лет за транзит и там… Если возможно — то нужно сделать именно так, это лучше чем арестовывать их газ или получать от них валюту — это была бы инвестиция в будущее», — написал Прокопишин в Фейсбуке.

Напомним, ранее «Газпром» пытался оспорить решение Антимонопольного комитета Украины об аресте акций ЧАО «Газтранзит». Тем не менее, суды всех инстанций признали правомерность требований Украины стянуть с российской компании 86 млрд грн (3,264 млрд долл — ИА REGNUM ). После этого Украина начала описание и арест украинских активов «Газпрома».

Как сообщалось, в феврале Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма удовлетворил требования «Нафтогаза» к «Газпрому» на компенсацию 4,63 млрд долларов за недопоставленные объемы газа для транзита. После взаимозачета обоюдных претензий долг «Газпрома» перед НАК составила 2,56 млрд долл. С 1 марта в отношении российской компании начисляются штрафные санкции за непроплату — 0,5 млн долл в день. В то же время суд не удовлетворил требование «Нафтогаза» о пересмотре тарифа на транзит.