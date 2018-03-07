Лондон, 7 марта, 2018, 21:41 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Великобритании квалифицируют отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля как покушение на убийство. Об этом сообщил глава антитеррористического отдела Скотленд-Ярда Марк Роули на пресс-конференции 7 марта в Лондоне.

Magspace.ru Скотленд-Ярд

По его словам, отравление Срипаля и его дочери было совершено при помощи нервно-паралитического отравляющего вещества. Роули отметил, что подробностей о происхождении данного вещества он сообщить не может.

Представитель полиции Лондона добавил, что в настоящее время оба пострадавших находятся в больнице, их состояние оценивается медиками как критическое.

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Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия почувствовали себя плохо и были госпитализированы 5 марта в британском Солсбери.

В 2006 году Сергей Скрипаль был приговорён в России к 13 годам лишения свободы как британский шпион — он передавал данные о российских агентах разведки в Европе британской службе. В 2010 году его освободили в обмен на российских разведчиков.

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