Вашингтон, 7 марта, 2018, 21:33 — ИА Регнум. США и страны НАТО устроят в октябре 2018 года у границ России самые крупномасштабные учения с участием 45 тыс. человек, заявил 7 марта в американском конгрессе командующий корпусом морской пехоты США генерал Роберт Неллер.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Он сообщил, что в октябре 2018 года войска НАТО не только проведут военно-морские и военно-воздушные учения у побережья Норвегии, но и самые большие учения «амфибийных» сил, сравнимые с манёврами времен разгара холодной войны.

В качестве примера Неллер привел учения НАТО Trident Juncture и отметил, что для участия в них могут быть привлечены 45 тыс. военнослужащих, а также корабли и самолеты, задействованные в маневрах у берегов Норвегии.

Генерал Роберт Неллер подчеркнул, что все вышеописанное будет происходить «недалеко от границ России» и покажет Москве, что союзники США по блоку НАТО хотят видеть американские войска в Европе.

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Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта заместитель министра обороны России Александр Фомин сообщил, что Пентагон создал на территории стран Евросоюза материальные запасы для быстрого развертывания дополнительных 300 тыс. солдат, которые могут быть переброшены из США в Европу.