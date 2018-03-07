Гвадалахара, Мексика, 7 марта, 2018, 21:04 — ИА Регнум. Полиция мексиканского города Гвадалахара заявила об обнаружении тел восьми человек, похищенных гангстерами, 7 марта передает агентство Associated Press.

Цитата из к/ф «Музыкант». Реж. Роберт Родригес. 1992. Мексика — США Мексиканские бандиты

Согласно заявлению, расчлененные тела восьми человек были обнаружены в пикапе в одном из районов города.

Практически все тела были обезглавлены, у многих трупов отрублены конечности. Несколько тел так и не удалось опознать.

Полиция считает ответственным за похищение и зверские убийства наркокартель «Новое поколение Халиско».

Напомним, картель «Новое поколение Халиско» в настоящий момент является одной из самых сильных и влиятельных криминальных группировок Мексики.

За последние годы в ходе войны боевиков картеля «Новое поколение Халиско» с картелями «Зета» и «Синалоа» стали десятки тысяч человек.