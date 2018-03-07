Киев, 7 марта, 2018, 20:39 — ИА Регнум. Кандидат в президенты России Ксения Собчак включена в базу данных украинского сайта «Миротворец» за посещение Крыма «без разрешения Украины» в апреле 2014 года.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ксения Собчак

Как указывается на сайте, причиной включения Собчак в базу данных стало «сознательное нарушение государственных границ Украины», а также оправдание ею «оккупации Крыма».

Напомним, накануне стало известно, что Ксения Собчак обратилась к украинским властям с просьбой разрешить ей посетить Крым в целях предвыборной агитации.

Глава МИД Украины Павел Климкин приветствовал такой шаг кандидата в президенты России, однако расценил как «политическую шизофрению» её намерение осуществить «законный въезд для ведения нелегитимной кампании нелегитимных выборов на оккупированной территории».

Между тем, сегодня депутат Государственной думы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская сообщила, что Ксения Собчак уже посещала полуостров в апреле 2014 года без «разрешения» Киева.

Кроме этого, Поклонская высказала мнение, что факт обращения Собчак к украинским властям «публично демонстрирует, что не считает этот самый регион частью страны, президентом и верховным главнокомандующим которой она планирует стать».