Москва, 7 марта, 2018, 20:24 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы арестовал на два месяца бывшего члена Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Вячеслава Дерева, которому предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Заседание суда по мере пресечения в отношении Дерева прошло сегодня, 7 марта.

Арест

«Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Дерева меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 6 мая 2018 года», — сказал судья Артур Карпов.

Стоит отметить, что прокуратура была против ареста Дерева. Государственное обвинение указывает, что вменяемые Дереву события относятся к 2007—2008 годам, тогда как дело возбудили в 2012 году.

Ранее стало известно, что Дереву предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК России («Мошенничество в особо крупном размере»).