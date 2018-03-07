Абуджа, 7 марта, 2018, 20:12 — ИА Регнум. Парламент Нигерии принял закон, который должен помочь правительству африканской страны в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, 7 марта передает агентство Reuters.

Отмывание денег

Ожидается, что закон будет в ближайшее время подписан президентом Нигерии Мохаммаду Бухари.

Отмечается, что законопроект был принят под давлением группы «Эгмонт», включающей представителей финансовой разведки из 155 подразделений по всему миру.

Ранее группа «Эгмонт» потребовала сделать свое подразделение в Нигерии юридически независимым для проведения расследований подозрительных транзакций и финансовых преступлений в стране.

Напомним, уровень коррупции в Нигерии, крупнейшей экономике Африки, является одним из самых высоких в мире.

В то время, как значительная часть населения африканской страны находится далеко за чертой бедности, многие государственные чиновники воруют миллиарды долларов на борьбе с исламистами и доходах государства от нефтедобычи.

Например, бывшего министра нефтяной промышленности Нигерии Диензани Алисон-Мадуэке, скрывающуюся от правосудия в Лондоне, обвиняют в причастности к «исчезновению» $20 млрд нефтяных доходов.

Менее крупные суммы крадут нигерийские губернаторы и военные.

Так, $2,1 млрд, предназначенных для борьбы с «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в 2015 году присвоил бывший советник по национальной безопасности Самбо Дасуки.

А бывший губернатор нигерийского штата Адамава Бала Джеймс Нгилари, признанный виновным в «ненадлежащем использовании» примерно $1 млрд государственных денег, стал одним из немногих крупных государственных чиновников, все-таки осужденных за коррупцию в 2017 году.

Правда, нигерийское правосудие не стало карать губернатора-коррупционера слишком строго — он вышел на свободу через 20 дней после заключения под стражу.

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