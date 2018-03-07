Киев, 7 марта, 2018, 19:43 — ИА Регнум. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил министерству юстиции активизировать усилия по взысканию с российского публичного акционерного общества (ПАО) «Газпром» штрафов по решению коммерческой структуры «Стокгольмский арбитраж», а также антимонопольных штрафов, которые были выписаны антимонопольными службами Украины. Об этом сегодня, 7 марта, сообщает пресс-служба кабинета министров Украины.

Bnews.kz Газовые войны

«Позиция Украины в ситуации с «Газпромом» должна быть жёсткой и последовательной. «Газпром» должен выполнять вердикт Стокгольмского арбитража, а также требование антимонопольного органа Украины и решения украинских судов», — заявил Гройсман.

Он отметил, что 7 марта намерен предметно обсудить этот вопрос с министром юстиции Украины Павлом Петренко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после государственного переворота на Украине, пришедшие к власти бандеровцы и их приспешники начали выписывать «Газпрому» различные штрафы по линии украинских антимонопольных ведомства.

Кроме того, недавно в Стокгольмском арбитраже завершился многолетний спор между «Газпромом» и «Нафтогазом» по условиям контрактов на поставку и транзит российского газа на Украину. Арбитраж фактически вынес решение в пользу Украины. Российская госкорпорация по мнению арбитража должна заплатить «Нафтогазу» $2,53 млрд.

Руководство «Газпрома» назвало такое решение асимметричным и приняло решение расторгнуть все контракты с «Нафтогазом».