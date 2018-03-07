Пхеньян, 7 марта, 2018, 19:44 — ИА Регнум. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал Южную Корею к «воссоединению», 7 марта передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

Согласно заявлению Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК), глава государства имеет «твердую волю к энергичному продвижению… новой историю национального воссоединения» Кореи.

ЦТАК сообщает, что по итогам переговоров с делегацией Южной Кореи Ким Чен Ын «дал важную инструкцию… немедленно предпринять практические шаги… для ослабления острой военной напряженности на Корейском полуострове и активизации разностороннего диалога, контактов, сотрудничества и обмена».

Как передавало ИА REGNUM, переговоры южнокорейской делегации с высшим руководством КНДР проходили в Пхеньяне 5 и 6 марта.

До этого в феврале северокорейская делегация посетила Сеул, где были проведены переговоры с президентом Южной Кореи Мун Чже Ином.

Ранее Северная Корея приняла участие в Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане, два государства также проводят совместные культурные программы.