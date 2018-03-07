Москва, 7 марта, 2018, 19:32 — ИА Регнум. Россия исходит из важности нормализации отношений между Арменией и Турцией в интересах этих же двух стран. Об этом сегодня, 7 марта, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в Москве.

Подписание армяно-турецких протоколов в Цюрихе

На просьбу журналиста прокомментировать действия Анкары и Еревана в рамках армяно-турецкого договора, подписанного в Цюрихе в 2009 г. и аннулированного Арменией на прошлой неделе, Захарова сказала: «Мы давали оценку непосредственно этому договору, так как российская делегация, как Вы помните, находилась в Цюрихе и принимала активное участие в этом процессе. Наше отношение остается актуальным. Исходим из важности нормализации отношений между Арменией и Турцией в интересах этих же двух стран. Со своей стороны мы все всегда делали для достижения этой цели. Российская сторона в Цюрихе приняла активнейшее и, самое важное, эффективное участие в выработке соответствующих договоренностей. Потом мы эту тему тоже комментировали. Эти оценки актуальны».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 марта на заседании Совета национальной безопасности глава Армении Серж Саргсян заявил об аннулировании подписанных в 2009 году в Цюрихе документов — «Протокол об установлении дипотношений» и «Протокол о развитии двусторонних отношений», которые касались возможности восстановления отношений с Турцией.

Серж Саргсян напомнил, что Армения по разным поводам заявляла, что в случае неизменности упомянутой политики со стороны Турции в этом вопросе объявит цюрихские протоколы недействительными и вступит в весну 2018 года без них.

«Армения сделала всё возможное для того, чтобы не оставлять грядущим поколениям бремя урегулирования отношений между нашей Республикой и Турецкой Республикой. Однако в течение прошедших после подписания протоколов девяти лет Анкара, возвратившись к своим безосновательным предусловиям, не только не сделала никакого шага для ратификации протоколов и их вступления в силу, но также не оставила никаких сомнений, что и не собирается осуществлять этот процесс», — сказал Серж Саргсян.