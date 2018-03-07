Самара, 7 марта, 2018, 19:08 — ИА Регнум. Европейский чемпионат рабочих профессий состоится в 2022 году в России, в Санкт-Петербурге. Об этом сегодня, 7 марта, в ходе заседания наблюдательного совета «Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ) в Самаре заявил директор направления «Молодые Профессионалы» Дмитрий Песков.

Janet Ramsden Рабочие руки

По его словам, генеральная ассамблея Worldskills приняла решение об этом в Будапеште.

Столицей соревнований профессионального мастерства станет Санкт-Петербург, отдельные мероприятия пройдут в Ленинградской и Новгородской областях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, WorldSkills International (WSI) — международное движение, которое организует в различных странах конкурсы профессионального мастерства молодых специалистов. Россия присоединилась к этому движению в 2012 году и стала 60-й страной-участницей. Всего WSI включает в себя 72 страны.

EuroSkills — самые масштабные в Европе соревнования по профессиональному мастерству для молодых людей до 25 лет. Они проводятся раз в два года в одной из 28 стран-участниц WorldSkills Europe. Чемпионаты исключительно среди европейских команд проводятся с 2008 года.

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