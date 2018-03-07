Воронеж, 7 марта, 2018, 18:13 — ИА Регнум. Мощный снегопад обрушился на Воронеж во второй половине дня 7 марта. Как минимум с 17:00 в городе регистрировались десятибалльные пробки, сообщает ИА REGNUM.

(сс) 0532-2008 Пробка

Судя по данным сервиса «Яндекс.Пробки», практически полностью парализовано движение в центральной части города: пробка тянется с самого начала проспекта Революции. Стоят улицы Кольцовская, Кирова, Революции 1905 года и площадь Ленина. Пробка на Плехановской плавно перетекает в затор на Московском проспекте (где еще недавно тестировали «умные светофоры»), заторы на Донбасской, на проспекте Труда.

Объехать центр по набережной Массалитинова быстро тоже не выйдет. Затор наблюдается на Вогрэсовском и Чернавском мостах. В пробку можно попасть не только на крупных магистралях, но и на периферийных улицах.

Причина пробок — не только в массовом скоплении машин (в связи с предпраздничным днем во многих учреждениях короткий день), но и в погодных условиях. Еще накануне, 6 марта, ГУ МЧС предупреждало о возможных неблагоприятных погодных условиях — снеге и дожде.

Прогноз сбылся: во второй половине дня город накрыл снегопад, поставивший крест на всех усилиях коммунальщиков в последние дни. Результатом стали и многочисленные аварии. Так, по сообщению воронежцев в соцсетях, у остановки «Детский мир» на улице Плехановской — сразу две аварии, ДТП на перекрестке улиц Ростовской и Новосибирской.

«По-моему, город так не вставал даже в преддверии Нового года. А какие большие очереди в магазинах», — делятся наблюдениями воронежцы в социальных сетях.

«Ничего удивительного, каждый будний день с 17 до 19 пробки».

«Праздник тут ни при чем. Каждый снегопад такие пробки адские».