Москва, 7 марта, 2018, 17:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал поправки к федеральному закону «О воинской обязанности и военной службе», в соответствии с которыми вводится обязательное прохождение психологического отбора при призыве граждан на службу в армию. Документ опубликован 7 марта на официальном интернет-портале правовой информации.

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Согласно новой редакции закона, медицинское освидетельствование граждан при призыве теперь будет включать контрольное психологическое и психофизиологическое обследование (тестирование).

Результаты данного обследования будут учитываться при определении профпригодности гражданина к подготовке по военно-учётным специальностям, военной службе, обучению в военно-учебных заведениях и выработке рекомендаций по отбору и распределению призывников по должностям.

Предусматривается, что обследования будут проводиться специалистами по профессиональному психологическому отбору в порядке, определяемом Министерством обороны России.

До настоящего времени, напомним, психологический отбор призывников проводился только при постановке на воинский учёт. Ожидается, что новая норма позволит качественнее комплектовать воинские должности.

Поправки были приняты Государственной думой 21 февраля и одобрены Советом Федерации 28 февраля 2018 года.