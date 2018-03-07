Уфа, 7 марта, 2018, 19:29 — ИА Регнум. В Башкирии проживает 2,2 млн женщин это 53%% населения республики. Как сообщили ИА REGNUM в Башстате, женщины республики живут дольше мужчин и имеют более высокий образовательный уровень.

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В регионе в среднем на тысячу мужчин приходится 1 тыс. 134 женщины, однако девочек рождается меньше — 940 на тысячу мальчиков. Уже после 34 лет женщин становится больше, чем мужчин, а к 70 годам перевес достигает почти два с половиной раза. Живут женщины на одиннадцать лет дольше мужчин: 76,8 года против 65,3.

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Вне дома представительницы прекрасного пола трудятся меньше меньше мужчин, среди работающих доля женщин составляет 47%. Средний возраст трудоустроенной женщины — 40 лет. В возрасте до 30 лет работает лишь 20% женщин, от 30 до 55 лет — 68%, получает пенсию 10% дам. Традиционно женским сферами являются здравоохранение, образование, предоставление соцуслуг (84% работающих там — женщины), среди занятых торговле, общепите и гостиничном сервисе женщин 64%%.

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Работающие женщины имеют более высокий образовательный уровень: вузы окончили 36,1% против 23,7% у мужчин. Среди студентов девушек 53,6%, большинство из них участся они по специальностям, связанным со здравоохранением и образованием, им не чужды так же экономический и культурный профиль, управление, сфера обслуживания. Среди аспирантов дам также чуть больше половины.