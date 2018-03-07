Санкт-Петербург, 7 марта, 2018, 17:55 — ИА Регнум. Бывший сотрудник Северо-Западной оперативной таможни подозревается в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Как считает следствие, при помощи подозреваемого неустановленное должностное лицо Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ) ФТС России получило взятку в размере не менее 1 млн рублей.

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Как сообщила 7 марта объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, Приморский районный суд сегодня отложил рассмотрение ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Захара Сычева, подозреваемого в посредничестве при даче взятки.

По версии следствия, преступление произошло в 2016 году на территории Санкт-Петербурга. Как полагает следствие, неназванный взяткодатель-бизнесмен при посредничестве Сычева передал некоему чиновнику СЗТУ взятку за непроведение таможенного контроля в отношении перемещаемых через таможенную границу товаров и грузов и непринятие мер по пресечению контрабанды и уклонения от уплаты таможенных платежей.

«Сычев допрошен в качестве подозреваемого, — сообщили сегодня в судебной пресс-службе. — В ходе допроса Сычев с подозрением не согласился и вину не признал. Просил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Рассмотрение ходатайства отложено для предоставления стороне защиты времени для сбора документов, подтверждающих возможность избрания судом меры, отличной от заключения под стражу».

Отметим, по части 4 статьи 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве» виновным может грозить до 12 лет лишения свободы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, сотрудники ФСБ России, по данным СМИ, провели обыски и другие следственные действия в отношении заместителя главы Северо-Западного таможенного управления — начальника Северо-Западной оперативной таможни.

В пресс-службе УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области как-либо комментировать информацию об обыске в СЗТУ отказались.