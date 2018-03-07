Москва, 7 марта, 2018, 16:47 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума, сообщается 7 марта на официальном портале правовой информации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Согласно текста этого документа, федеральный закон вступает в силу с 1 мая 2018 года.

«Установить минимальный размер оплаты труда с 1 мая 2018 года в сумме 11 163 рубля в месяц», — указано в документе.

Напомним, на данный момент минимальный размер заработной платы в России равен 9489 рублей в месяц, что соответствует 85% официально признанного прожиточного минимума.

Стоит отметить, что в сумму прожиточного минимума не включаются расходы на оплату ЖКХ, транспортных услуг и прочие неизбежные расходы.

Читайте также: Как жить? — экономист о потребительской корзине в РФ

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта 2018 года президент России Владимир Путин подчеркнул, что ключевым направлением развития страны должно стать повышение качества жизни и благосостояния российских граждан, а одной из главных задач правительства является снижение уровня бедности населения.