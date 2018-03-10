Москва, 10 марта, 2018, 16:42 — ИА Регнум. Важный тезис, содержащийся в послании президента Путина, должен привести к существенным изменениям нынешней системы государственной службы. В чем важность планируемых перемен и почему их необходимость уже давно назрела, пишет обозреватель ИА REGNUM Андрей Маленький.

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Никакие изменения невозможны без верной оценки той ситуации, в которой пребывает система, изменений требующая; российская же государственная служба, как это ни странно, до сих пор нередко производит впечатление «кустарного производства». Все атаки на сложившуюся еще в советские времена традицию подготовки кадров, предпринятые Д. Медведевым, особых результатов не принесли. Если не считать результатами 215 (двести пятнадцать!) федеральных законов, указов президента, постановлений правительств и других документов разного уровня, регламентирующих служебную деятельность госслужащего.

Широко раскинутая паутина регламентации улавливает в свои сети несущественное и упускает жизненно необходимое. Результат — ежегодный недобор управленческих кадров, доходящий до 20%. Что особенно странно при многолетней практике подготовки специалистов, число которых в России оценивается десятками тысяч.

Дает ли надежду на преодоление этой странной ситуации принятая в ноябре прошлого года общая концепция формирования и использования резервов управленческих кадров в Российской Федерации, читайте в статье: Государственно-кадровая тайна России

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