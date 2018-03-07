Львов, Украина, 7 марта, 2018, 16:06 — ИА Регнум. Концерт украинской певицы Ирины Билык во Львове едва не был сорван после того, как львовские националисты заблокировали вход в местный Оперный театр и, ворвавшись гримерку, потребовали от артистки признать Россию агрессором, сообщает 7 марта агентство УНН.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский националист

Чтобы избежать срыва концерта, певица на камеру выполнила требование активистов.

«Мой муж является гражданином России, мой сын мог бы быть гражданином России, у него папа — русский. Мы решили, что наш сын — украинец. Я знаю точно, что мой муж — не агрессор. Он, как и тысячи россиян, сочувствует Украине», — сообщила Билык.

Она добавила что миллионы жителей России не являются агрессорами, а всему виной «политика России» которая якобы поднимает агрессивные настроения по отношению к Украине. При этом певица признала, что «Крым должен быть наш».

При этом радикалы напомнили Билык о ее визите в Крым и концертах в российских городах. После этого нацисты сняли «блокаду» Оперы.

Похожий инцидент, произошел летом 2017 года в Одессе. Тогда местные националисты оккупировали ресторан, в котором выступала певица и ввязались в крупную драку с полицией.

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Добавим, что подобные проявления радикально настроенных групп на Украине стали нормой после антиконституционного переворота в 2014 году. После преступного отстранения законно избранного президента Виктора Януковича и прихода во власть откровенных бандеровцев, страна погрязла в беззаконии и коррупции, продолжаются убийства общественных деятелей и журналистов, при этом преступления не расследуются или их расследованию не уделяется должного внимания.

При этом жители Крыма подавляющим числом голосов (96,6%) высказались за выход из состава Украины и вхождение республики в состав России, чем реализовали свое право на самоопределение — принцип, провозглашенный в Уставе ООН.