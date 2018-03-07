Ярославль, 7 марта, 2018, 15:25 — ИА Регнум. В Ярославле сформирован новый состав общественной палаты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля.

City-yaroslavl.ru Общественная палата Ярославля предыдущего созыва

Большинство членов палаты перешли из прошлого созыва. Но есть и потери, при этом среди них люди известные и уважаемые в городе. В новый состав палаты не попали директор ярославского зоопарка Теймураз Бараташвили, главный врач больница № 7 Елена Дементьева, профессор кафедры культурологии Ярославского государственного педагогического университета Татьяна Злотникова, заведующая кафедрой рекламы и связей с общественностью ЯрГУ Виктория Марасанова, председатель Союза журналистов Ярославской области Ирина Пухтий, атаман Ярославского казачьего общества Сергей Розов, настоятель храма Параскевы Пятницы на Туговой горе архимандрит Адриан (Денисов), председатель Ярославского городского отделения Ярославской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Сергей Самарин.

«Я избиралась два или три срока подряд в городскую общественную палату. Может дело в том, что я возглавляю областную общественную организацию, а палата — городская. Значит с областью городу не по пути? А может просто ротация. Дай бог, придут люди со свежими взглядами», — сказала корреспонденту ИА REGNUM председатель ярославского Союза журналистов Ирина Пухтий.

Из новых лиц в городской палате можно отметить директора МКУ «Институт развития стратегических инициатив» Светлану Зуеву и декана архитектурно-строительного факультета Ярославского государственного технического университета Алексея Игнатьева. Настоятеля Пятницкой церкви сменил настоятель Крестобогородского храма иерей Александр Пчёлкин — старший благочинный города Ярославля.

Интересно появление в составе общественной палаты руководителя регионального отделения партии «Родина» Тараса Сидорина, который в списках палаты представляет не партию, а ИП Сидорин Т.А. Еще один представитель бизнеса, который вошел в новый состав палаты — директор ООО «Астор» Анатолий Сергеев. Кроме них, в палату вошел председатель Ярославского городского отделения Ярославской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Николай Мошников.

«Я еще в девяностые годы входил в общественный совет при мэре города. Вспомню это время. Надеюсь, что в палате будут поднимать общегородские проблемы. Я, в первую очередь, буду отстаивать интересы ветеранов и пенсионеров», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Николай Мошников.

Обогатилась палата и двумя молодыми кадрами — председателем «Молодежной палаты Ярославской области» Артемом Тимофеевым и специалистом подросткового клуба «Ровесник» Ксенией Ясновой.