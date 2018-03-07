Москва, 7 марта, 2018, 15:14 — ИА Регнум. Нефтяные котировки в последние дни находятся в неопределённости и под некоторым давлением в связи с несколькими причинами, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман.

lalabell68 Нефтяная вышка

«Обостряется риск «торговых войн», которые готов развязать Д. Трамп повышением тарифов на импорт. Это может создать негатив для мировой экономики в целом и подрывает спрос на сырьевые активы», — полагает эксперт.

Кроме того, повышаются запасы нефти в США и прогнозы по росту добычи в стране с 10 до 11 млн. баррелей в сутки уже в 2018 г. Это понизило цены марки Brentв начале марта с $68 до 65,3 за баррель.

«С другой стороны, есть постоянное подтверждение выполнения соглашения стран ОПЕК+ о сокращении добычи и прогнозы Международного энергетического агентства об увеличении спроса на нефть на 1,5 млн баррелей. в сутки в текущем году», — отметил Гойхман.

Данные противонаправленные факторы держат котировки марки Brent в узком диапазоне 63,2−67,8 долларов за баррель. В отсутствии новых сильных драйверов он, очевидно, сохранится в ближайшие дни.

«В дальнейшем по мере приближения весенне-летнего автомобильного сезона и пиковой потребности в нефтепродуктах, цены могут подниматься к 69−70 долларов за баррель», — считает эксперт.

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