Калуга, 7 марта, 2018, 13:07 — ИА Регнум. Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов 7 марта принял участие в торжественном собрании, посвящённом предстоящему Международному женскому дню. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, представительниц прекрасного пола поздравили руководители области и города, творческие коллективы подготовили концертную программу.

Городская дума Калуги Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов

Александр Иванов поздравил калужанок с наступающим праздником и пожелал им любви, здоровья и благополучия.

«Дорогие калужанки! От имени депутатов Городской думы сердечно поздравляю вас с Международным женским днём! — заявил он. — Во все времена женщина олицетворяет собой образ красоты, материнской заботы и любви. Калужанки доказали, что способны сделать многое в любой сфере нашей жизни. Вы лечите взрослых и детей, вы — отличные педагоги и воспитатели, вы незаменимые социальные работники, вы покоряете научные вершины, активно реализуете себя в культуре и искусстве, бизнесе, политике. Но главное, за что вас ценят мужчины, и в чем представительницам прекрасной половины человечества нет равных — так это в умении создавать тепло и уют в каждом доме, быть сердцем и душой семьи, воспитывать детей. Позвольте вам выразить слова искренней благодарности за то, что умеете радоваться жизни, вселять в окружающих веру, надежду, любовь и нести эти чувства через годы. От всей души желаю вам счастья, доброго здоровья, семейного тепла и благополучия, мира, любви и чудесного весеннего настроения!».