Москва, 7 марта, 2018, 15:09 — ИА Регнум. Российская фармацевтическая компания «НоваМедика» инвестирует в создание биофармацевтического производственного комплекса в Калужской области свыше 3 млрд рублей. Соответствующий специальный инвестиционный контракт (СПИК), который стал пятым в российской фарминдустрии, но самым крупным, был подписан сегодня, 7 марта, в Москве. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Фото пресс-службы правительства Калужской области На церемонии подписания инвестконтракта

Подписи под документом поставили министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов и генеральный директор компании «НоваМедика» Александр Кузин. Также в церемонии подписания приняли участие заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович и председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс.

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В рамках соглашения в Калужской области будет создан «с нуля» современный фармацевтический завод по производству 24 стерильных инъекционных препаратов, относящихся к жизненно важным. Как уточнил Денис Мантуров, из них восемь — уникальны и пока не имеют аналогов в России. При этом они востребованы в отечественных медицинских клиниках. По словам главы министерства, речь в первую очередь идёт об инъекционных препаратах для лечения онкозаболеваний, в том числе у детей.

Вице-премьер Аркадий Дворкович назвал заключение контракта событием, позволяющим обеспечить на территории Калужской области производство современных инновационных препаратов, которые станут существенной частью отечественного рынка жизненно важных лекарств, что будет способствовать повышению конкурентоспособности всего российского фармацевтического рынка.

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Напомним, к строительству предприятия в калужском индустриальном парке «Ворсино» приступили в мае 2017 года. После ввода его в эксплуатацию здесь намерены локализовать большой перечень жизненно важных препаратов компании Pfizer — стратегического партнера «НоваМедика», а также выпускать продукцию собственных разработок. В перспективе это позволит открыть экспортное направление, что является одним из условий специнвестконтракта. На заводе будет создано около 300 высокотехнологичных рабочих мест.

Калужский фармацевтический кластер был сформирован в 2011 году, в марте 2012 года юридически оформлен в виде Ассоциации «Калужский фармацевтический кластер» и на сегодня является одним из крупнейших в России. Согласно постановлению правительства РФ № 188 от 06 марта 2013 года ему присвоен статус пилотного инновационного территориального кластера РФ.

В составе кластера 63 предприятия и организации. Производственное ядро составляют фармацевтические заводы глобальных компаний таких как, в частности, «АстраЗенека», «НовоНордиск», «ШТАДА СиАйЭс», «БерлинХеми/Менарини», крупные и средние российские фармкомпании «Мир-Фарм», «Обнинская химико-фармацевтическая компания» «Фарм-Синтез» и «Сфера-Фарм», «ФармВИЛАР». Участниками кластера являются ведущие государственные научные центры РФ.

В кластер также входят 38 малых инновационных и проектных компаний, занимающихся разработкой и производством лекарственных средств и изделий медицинского назначения. По итогам 2017 год объём произведенной участниками кластера продукции превысил 35 млрд рублей.