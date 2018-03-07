Пермь, 7 марта, 2018, 14:46 — ИА Регнум. Двое жителей Перми поплатились за кражи запчастей с дорогих иномарок. Доказать свою невиновность злоумышленникам не удалось. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры 7 марта, обвинительный приговор был зачитан в Дзержинском районном суде города.

(сс) succo Суд

Фары с дорогих автомобилей иностранного производства — Volkswagen Touareg и Porsche Cayenne — мужчины похищали с февраля по ноябрь 2017 года. Орудовали злоумышленники по ночам. В частности, ими были украдены 22 комплекта фар, стоимостью от 100 тыс. рублей до 350 тыс. рублей каждый. Ущерб, причинённый владельцам автомобилей, превысил 2,5 млн рублей.

Добытое преступных путём имущество похитители сбывали в магазины автозапчастей.

Суд приговорил одного обвиняемого к 4 годам лишения свободы, второй проведёт за решёткой 4,5 года. Помимо лишения свободы злоумышленники обязаны возместить ущерб, нанесённый автовладельцам.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2018 года в Челябинскк был вынесен приговор четырём угонщикам автомобилей. Всего банда ужноуральцев совершила 13 краж, автовладельцам причинен ущерб на сумму более 2,5 млн рублей. Суд назначил автоугонщикам наказание в колониях строго и общего режима, где проведут от 7 до 7,5 лет.