Ярославль, 7 марта, 2018, 14:39 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля утвердила рекомендованное меню для буфетов на избирательных участках. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Wikimedia.org Пирожки

В день выборов президента страны в Ярославле на избирательных участках откроется 126 буфетов. В мэрии Ярославля составили рекомендованный список из 35 наименований продаваемой продукции, который радует своими низкими ценами. Например, пирожок с картофелем и любимым мэром города луком стоит 4 рубля. Пирожки с конфитюром, повидлом идут по 6 рублей. Выпечка с мясом, капустой, яйцом, яблоками обойдется в 10 рублей.

Презентация мэрии Ярославля Меню буфета

Кондитерские изделия, в основном, стоят от 10 до 20 рублей. Чай можно будет попить за пять рублей, а кофе за 10.

Презентация мэрии Ярославля Меню буфета

Кроме этого, в городе откроют 26 ярмарок около избирательных участков. Цены на них тоже ниже, чем в магазинах города. 0,9 килограмма сахара продадут за 27 рублей. Такой же объем гороха и гречки будет стоить 16 и 25 рублей соответственно, а банка сгущенного молока обойдётся покупателю в 23 рубля.

Презентация мэрии Ярославля Цены ярмарки 18 марта

Работать буфеты и ярмарки будут с 8 утра до 8 вечера.