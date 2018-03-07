Ярославль, 7 марта, 2018, 14:32 — ИА Регнум. По данным промысловой статистики, за последние три года вылов водных биологических ресурсов на Горьковском водохранилище в пределах Ярославской области упал в несколько раз, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Wikimedia Commons Рыба, по официальной версии, есть, некому ловить

Это следует из материалов, обосновывающих общий допустимый улов водных биологических ресурсов в Горьковском водохранилище и водных объектах в границах Ярославской, Костромской, Ивановской и Нижегородской областей на 2019 год.

Снижение вылова, как отмечают специалисты, связано с организацией промысла. За последние три года количество работающих сетей снизилось в 6,7 раза, а из трех промысловых неводных бригад фактически работали 1−2. Пять месяцев в 2017 году промысел вообще не велся.

Например, если в 2011 году вылов леща доходил до 90 тонн, то в 2017 году — 11,9 тонн.

Судака в 2012 году было поймано 12 тонн, в 2017 году — чуть больше 3 тонн.

К счастью, согласно официальной информации, рыба в Ярославской области еще есть: состояние промысловых запасов основных видов стабильное.

Что любопытно, в 2018 году в установлены допустимые номы вылова впервые за последние годы включена стерлядь: 50 килограмм. Благодаря работам по ее искусственному воспроизводству Чернозаводским рыбхозом, в последние годы на Горьковском водохранилище этот вид начал регулярно встречаться в уловах. Это позволило с 2018 года рассчитать объем его допустимого вылова для целей воспроизводства и проведения научно-исследовательских мониторинговых работ.

Всего с водных объектов Ярославской области общий допустимый улов на 2018 год составил 71,6 тонны, в 2019 — 83,6 тонн.