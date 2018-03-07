Москва, 7 марта, 2018, 14:49 — ИА Регнум. В Центризбиркоме РФ (ЦИК) не увидели оснований для снятия с выборов кандидата от КПРФ Павла Грудинина. Об этом сообщил 7 марта замглавы ЦИК Николай Булаев.

ИА REGNUM Выборы

По его словам, ЦИК не обладает правовыми основаниями для отмены регистрации кандидата.

«Обращаю внимание на то, что ЦИК не имеет никаких правовых оснований для того, чтобы рассматривать или обсуждать вопрос об отмене регистрации кандидата», — отметил Булаев на заседании комиссии.

Отметим, 5 марта стало известно, что по состоянию на 31 декабря 2017 года у Павла Грудинина было 13 счетов в швейцарском банке, один из которых — в виде драгоценных металлов.

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По данным швейцарской стороны, количество золота на одном из счетов директора «Совхоза им. Ленина» составляло почти пять с половиной килограммов драгоценного металла. Отметим также, что впоследствии сам Грудинин назвал появившуюся в СМИ информацию о его счетах в иностранных банках «информационным вбросом».

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Как сообщало ИА REGNUM, выборы президента РФ состоятся 18 марта. ЦИК зарегистрировал кандидатами на этот пост восьмерых политиков: Сергея Бабурина (от партии «Российский общенародный союз»), Павла Грудинина (от партии КПРФ), Владимира Жириновского (ЛДПР), Владимира Путина (самовыдвиженец), Ксению Собчак (от «Гражданской инициативы»), Максима Сурайкина (от «Коммунистов России»), Бориса Титова (от «Партии Роста») и Григория Явлинского (от партии «Яблоко»).

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