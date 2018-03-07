Ярославль, 7 марта, 2018, 14:13 — ИА Регнум. 26 марта аэропорт «Туношна» запускает регулярные круглогодичные авиарейсы между Казанью и Ярославлем. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Авиаперевозки в Казань откроются 26 марта

Как пояснил заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев, время в пути составит немногим более часа. Кроме того, эти рейсы упрощают перелеты в направлениях Урала и Сибири. Полеты будут осуществляться авиакомпанией ЮВТ Аэро на 50 кресельных воздушных судах CRJ-200 по понедельникам и четвергам. Вылет из Казани в Ярославль запланирован на 17:40, вылет из Ярославля в Казань — в 18:40. Продажа билетов на рейсы уже стартовала.

Кроме того, в 2018 году жители Ярославской и соседних областей смогут отправиться из «Туношны» в города, где будут проводиться этапы кубка мира по футболу — Санкт-Петерург, Сочи, Казань, Калининград. В июне также возобновятся авиарейсы в Симферополь, которые будут выполняться два раза в неделю, по средам и субботам. Впервые в предстоящий «высокий» сезон ярославский аэропорт будет выполнять авиарейсы в Анапу.