Москва, 7 марта, 2018, 13:57 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин считает себя оптимистом и уверен, что только оптимистический настрой позволит добиться лучшего будущего, об этом он сообщил в интервью для документального фильма «Миропорядок 2018» Владимира Соловьёва.

Советский плакат «Широка страна моя родная» Страна оптимистов

Телеведущий поинтересовался, кем считает себя президент — оптимистом или пессимистом. На что Путин ответил, что, несмотря на имеющиеся у него опыт и знания, считает себя оптимистом.

«Я уже сказал, я оптимист. У нас и страна такая. Мы все оптимисты. Настроены на самое лучшее в будущем. И мы его добьемся», — ответил президент.

В том же интервью российский лидер сообщил, что во время встречи на саммите G20 в Гамбурге летом 2017 года c женой президента США Дональда Трампа «рассказал о том, когда и как мы вводили меры по поддержке материнства и детства, что такое материнский капитал».

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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что больше всего президент не любит ложь и некомпетентность.