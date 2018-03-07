Вашингтон, 7 марта, 2018, 13:16 — ИА Регнум. NASA объявило о возможности любому желающему оставить заявку с именем для того, чтобы отправить её к Солнцу. Об этом сообщается на сайте организации.

Parkersolarprobe.jhuapl.edu АМС Parker Solar Probe

Небольшой чип, на который запишут имена людей, отправится на борту зонда Parker Solar Probe, который планируется запустить 31 июля 2018 года.

Космический аппарат должен отправиться к Солнцу и приблизиться к нему на расстояние 6,4 млн километров. Он будет изучать процессы, происходящие на поверхности светила, в том числе влияние магнитных полей и плазмы на солнечный ветер.

Станция будет защищена специальным композитным покрытием толщиной более 11 см от высокой температуры, которая достигает 1300 градусов по Цельсию. Это должно обеспечить нормальное функционирование аппаратуры, предназначенной для научных исследований.

Наблюдения зонда, который подойдёт к поверхности Солнца ближе, чем любой другой аппарат, позволят более точно прогнозировать магнитные бури на Земле.