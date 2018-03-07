Вашингтон, 7 марта, 2018, 13:14 — ИА Регнум. Хотя нынешний статус-кво и не может сохраняться в долгосрочной перспективе, военного пути решения нагорно-карабахского конфликта не существует. Об этом сказал американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта Эндрю Шeфер в интервью Trend.

Armtimes.com Эндрю Шeфер

Шeфер подчеркнул, что США поддерживают переговорный процесс по урегулированию конфликта и продолжат активное взаимодействие с Азербайджаном и Арменией в качестве сопредседателя МГ ОБСЕ.

«Долговременная политика США, которую разделяют и сопредседатели Минской группы, заключается в том, что справедливое урегулирование должно основываться на принципах международного права, включая Хельсинский заключительный акт и его основные принципы неприменения силы или угрозы силой, территориальной целостности, равноправия и права на самоопределение. Мы также убеждены, что нынешний статус-кво не может сохраняться в долгосрочной перспективе и что не существует военного пути решения данного конфликта», — отметил он.

По словам Шeфера, высказанная президентами Азербайджана и Армении в Женеве решимость интенсифицировать переговорный процесс и принять дополнительные меры по снижению напряжённости отражает эту реальность.

«С момента встречи в Женеве мы провели большую работу со сторонами конфликта в качестве сопредседателей для претворения взятых обязательств в жизнь и продолжим работать в этом направлении», — добавил он.

Подчеркнув, что США, как страна-сопредседатель, привержена переговорному процессу в рамках Минской группы ОБСЕ, Шeфер отметил, что сопредседатели готовы работать со сторонами в любом формате, способствующем долгосрочному урегулированию.

«Мы продолжаем содействовать тому, чтобы президенты и министры иностранных дел встретились как можно скорее для возобновления обсуждения по ключевым вопросам, включая важность соблюдения режима прекращения огня и шагов по осуществлению решений, принятых в 2017 году в Женеве, а также в 2016 году в Вене и Санкт-Петербурге», — отметил Шeфер.

Касаясь вопроса расширения офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ, Шeфер отметил, что этот шаг станет свидетельством приверженности сторон принятию мер для снижения напряжённости вдоль линии соприкосновения.

«Решение также поможет ОБСЕ выполнять свой мандат своевременно и эффективно. Сопредседатели продолжат взаимодействие со сторонами для достижения столь важного доверия между ними в скором времени», — сказал он.

Отвечая на вопрос о том, насколько близко к достижению устойчивого мира находятся Баку и Ереван, Шeфер отметил, что не существует простых путей решения конфликта.

«Я был назначен сопредседателем Минской группы ОБСЕ от США в августе 2017 года. За время осуществления своей деятельности я встречался с разными людьми, занятыми различными аспектами конфликта. И хотя я слышал много хороших предложений и идей, не существует простых решений конфликта. Было бы нереально ожидать, что серьёзный прорыв может быть достигнут без большой работы и подготовки, что займёт определённое время», — отметил он.

По словам сопредседателя, для положительного продвижения в переговорном процессе необходимы продолжительные искренние усилия как сторон конфликта, так и сопредседателей и международного сообщества, что в конечном счете потребует принятия трудных решений сторонами конфликта.

Касательно даты очередного визита в регион, он отметил, что у сопредседателей МГ на данный момент нет графика по этому вопросу, но они продолжат консультации со сторонами, принимая во внимание текущий период выборов в регионе.