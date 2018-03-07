Углич, Ярославская область, 7 марта, 2018, 12:38 — ИА Регнум. В Ярославском государственном художественном музее министр культуры Владимир Мединский вручил городу Угличу свидетельство участника Национального туристского проекта «Золотое кольцо России». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации Угличского района.

Фото Егора Калашникова Уличный знак

Решение о включении Углича в маршрут «Золотое кольцо» было единогласно принято на заседании Совета по систематизации маршрута 14 февраля 2018 года. Углич стал девятым городом, вошедшим в Национальный туристский проект.

«Министр вручит свидетельство, уличный знак города с символикой туристического маршрута и нагрудный знак для мэра города» , — сказал корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь администрации Угличского района Егор Калашников.

Также в программе визита главы Минкультуры России в Ярославскую область — встреча с губернатором Ярославской области Дмитрием Мироновым, посещение Туристско-информационного центра и Российского академического театра имени Федора Волкова в Ярославле, и музея-заповедника «Ростовский кремль».