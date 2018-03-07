Рыбинск, Ярославская область, 7 марта, 2018, 12:25 — ИА Регнум. 9 марта в Рыбинском водохранилище в районе затопленной Югской Дорофеевой пустыни вновь пройдут подледные исследовательские работы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве, в них намерен принять активное участие и мэр Рыбинска Денис Добряков.

Работа исследователей на Рыбинском море

В проекте, которым руководит Русское географическое общество, принимают участие разведывательно-водолазная команда, центр водного спорта «Ветрено», межрегиональная общественная организация «Третий Рим».

Реализация на Рыбинском море проекта «Затопленные святыни Мологского края» началась в прошлом году. Зима 2017 года принесла сенсационные находки: прекрасно сохранившиеся под водой и не пострадавшие во время создания Рыбинского моря аркады и лестницы набережной усадьбы Иловна, принадлежавшей знаменитому роду Мусиных-Пушкиных.

В 2018 году продолжаются работы по исследованию разрушенной и затопленной усадьбы Борисоглеб в Брейтовском районе и Югской Дорофеевой пустыни в Рыбинском районе.

Ее основание датируется 5 мая 1615 года. В то время монастырь представлял собой правильный четырехугольник в 60 сажен длиной по каждой из сторон. В середине на широкой открытой площади возвышался увенчанный пятью куполами каменный собор во имя Живоначальной Троицы, построенный в 1793 — 1810 годах. Перед папертью — 12 гранитных ступеней. Восточная сторона каменной ограды пересекалась посередине святыми воротами с двухэтажными кельями по сторонам и над ними — трехъярусной колокольней, возведенной в 1839 — 1857 годах. Вне обители располагались три каменные гостиницы для приезжающих богомольцев, баня, амбары, конный двор, кузница. В 1920-е годы на территории монастыря был образован детский лагерь, изъяты церковные ценности.

Запланировано, что подводные исследовательские работы пройдут с 10 до 15 часов.

Как пояснил председатель общественного совета при департаменте туризма Ярославской области, член межрегиональной общественной организации «Третий Рим» Андрей Тутариков, на место погружений, непосредственно на лед над затопленной Югской Дорофеевой пустынью, прибудет епископ Рыбинский и Даниловский Вениамин. В погружениях примет участие мэр Рыбинска Денис Добряков.