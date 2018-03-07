Ростов-на-Дону, 7 марта, 2018, 12:21 — ИА Регнум. Ответственность за оперативную ликвидацию аварий в системах электроснабжения во время проведения чемпионата мира по футболу в Ростове-на-Дону возложена на заместителя губернатора Владимира Крупина. Соответствующее постановление подписал глава региона Василий Голубев, сообщает ИА REGNUM 7 марта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Блэкаут

Сфера региональному чиновнику знакома, так как в 1972 году он окончил Новочеркасский политехнический институт, получив диплом инженера-электрика. А с 2011 по 2014 годы кандидат технических наук Крупин трудился генеральным директором «Донэнерго», затем до 2017 года занимал должность председателя совета директоров компании.

Теперь заместителю губернатора подчиняются все без исключения организации, обеспечивающие электроснабжение объектов первенства планеты по футболу, вне зависимости от формы собственности.

Напомним, летом 2018 года в донской столице в рамках ЧМ-2018 пройдут пять футбольных баталий: 17, 20, 23 и ‪26 июня‬. На Дон прибудут сборные Бразилии, Хорватии, Швейцарии, Мексики, Уругвая, Исландии, Кореи и Саудовской Аравии. А 2 июля на «Ростов-Арене» состоится матч 1/8 финала. На поле главного спортивного объекта Донского региона выйдут победители в группе G (бороться будут Бельгия, Панама, Тунис, Англия) и команда, которая стала второй в группе H (Польша, Сенегал, Колумбия и Япония).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Владимир Крупин занял пост в областном правительстве 24 января 2017 года, покинув должность генерального директора ФК «Ростов». Больше года чиновник курирует вопросы развития промышленности, энергетики и транспорта.

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