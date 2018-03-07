Самара, 7 марта, 2018, 12:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин считает, что работа с подростками, в том числе, и в сети интернет должна быть комплексной. Ответственность для организаторов деструктивных и суицидальных групп в соцсетях нужно ужесточить, заявил он на встрече с женщинами-предпринимателями в Самаре.

Kremlin.ru Президент РФ Владимир Путин на встрече с женщинами-предпринимателями

Глава государства отметил, что сам обратил внимание на проблему подобных групп в соцсетях и говорил о ней на совещании Совбеза РФ.

«Эти крики по поводу свободы интернета и так далее, они, может быть, и правильные, потому что нельзя переходить какие-то грани и душить эту свободу», — цитирует президента ТАСС.

Однако Путин полагает, что необходимо защищать себя и своих детей.

«Интернет, так же как и любая сфера жизни, деятельности человека, должен подчиняться каким-то общим правилам», — заключил президент. Путин поддержал одну из участниц встречи, которая отметила, что соцсети самостоятельно недостаточно активно противодействуют этой угрозе.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 6 марта вечером Владимир Путин прибыл в Самару. В аэропорту президента встретил врио губернатора области Дмитрий Азаров.

Утром 7 марта президент посетил Самарский булочно-кондитерский комбинат, где осмотрел производственные цеха комбината и ознакомился с технологией выпекания хлеба. Глава государства попробовал продукцию комбината — черный хлеб и рулет с маком. Также состоялась встреча с женщинами-предпринимателями.

В рамках визита в Самарскую область запланирована встреча с врио губерантора региона Дмитрием Азаровым.