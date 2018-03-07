Калуга, 7 марта, 2018, 11:56 — ИА Регнум. В Калужском музее изобразительных искусств прошла торжественная церемония открытия коллективной выставки Ассоциации деятелей искусства и культуры «Творческое объединение «Новые передвижники», основанной в 2009 году Олегом Максименко. Как сообщили 7 марта ИА REGNUM в музее, экспозиция посвящена 100-летию музея и является частью международного проекта «Палитра реальности — Русский мир».

New-peredvizhniks.ru Выставка «Новые передвижники»

Читайте также: Калужский музей космонавтики отметил 50-летие

Участие в выставке принимают ведущие мастера современного российского реалистического искусства — живописи, графики и скульптуры. В экспозиции собраны произведения нескольких отечественных школ: санкт-петербургской, крымской, смоленской и орловской.

Ранее по теме: Калужский музей встретил подарком первого посетителя в 2018 году

В Калуге открылась выставка пейзажной живописи «Краски любви»

Наиболее полно представлены произведения московских авторов. Посетители смогут познакомиться с работами народного художника СССР, академика АХ СССР Гелия Коржева и его супруги Киры Коржевой, а также произведениями почётных академиков РАХ Николая Крутова и Натальи Опиок, заслуженных художников России Млады Финогеновой, Антона Стекольщикова, Дмитрия Шмарина и других замечательных живописцев, скульпторов и графиков.

Проект «Палитра реальности — Русский мир» стартовал в 2014 году. Основная его цель — сохранение лучших традиций русской реалистической школы изобразительного искусства и ознакомление российских и зарубежных зрителей с произведениями ведущих современных мастеров живописи, графики и скульптуры.

В 2009—2017 годах творческим объединением «Новые передвижники» было организовано и проведено более 60 российских и международных выставок, свыше 40 пленэров в различных странах мира.