Ярославль, 7 марта, 2018, 11:45 — ИА Регнум. Во Фрунзенском районе Ярославля построят физкультурно-оздоровительный комплекс для лиц с ограниченными возможностями .Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Инвалид-колясочник

Решение об этом принято на заседании рабочей группы по вопросам регулирования имущественных и земельных отношений координационного совета Ярославской области.

ФОК возведут на улице Дядьковской, д.19-б.

Специализированный физкультурно-оздоровительный комплекс будет оснащен залами для лечебной физкультуры и для занятий легкой атлетикой с прямыми и круговыми беговыми дорожками.

«Планируется сделать два сектора для прыжков в высоту и длину, спортивный гимнастический зал, оборудованный спортивным инвентарем. Кроме того, в ФОКе будет организован универсальный зал для занятий игровыми видами адаптивного спорта: мини-футбола, баскетбола, волейбола и голбола», — пояснил заместитель директора департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Дмитрий Ведьмедев.

Физкультурно-оздоровительный комплекс строится в рамках проекта «Газпром — детям».