Ростов-на-Дону, 7 марта, 2018, 11:46 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону задержан ранее судимый ростовчанин, который 5 марта атаковал школы города-миллионника. Он позвонил в полицию и сообщил, что в общеобразовательных учреждениях заложено взрывное устройство, сообщает ИА REGNUM 7 марта.

Rostov-gorod.info Ростов-на-Дону

«Были проведены необходимые проверочные мероприятия, ничего опасного не обнаружено. Сотрудники отдела уголовного розыска задержали 22-летнего ростовчанина, который ранее уже был судим за кражу. Возбуждено уголовное дело по ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Максимальное наказание по этой статье — до пяти лет лишения свободы», — сообщил начальник информации и общественных связей ГУ МВД России по Ростовской области Константин Розин.

Задержанный признал свою вину. Именно он позвонил в полицию и сообщил о том, что якобы в трёх школах, расположенных в разных районах города-миллионника, заложена бомба. Подозреваемый в преступлении отметил, что сделал это после того, как надышался газом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 марта уроки в школах Ростова-на-Дону закончились, так и не начавшись. Занятия были отменены практически во всех образовательных учреждениях города-миллионника. Первыми стали бить тревогу родители, сообщившие о ЧП в социальных сетях. Чтобы не сеять панику в донской столице, ученикам некоторых школ сообщили, что уроки отменены в связи с отключениями воды.

«Домой детей отправляют. Говорят, что воды нет», — отмечала ранее мама ученика одной из школ.

Позже информация об эвакуации была подтверждена.

Напомним, что после волны телефонного терроризма, прокатившейся по российским регионам в конце 2017 года, президент РФ Владимир Путин подписал закон об ужесточении уголовной ответственности за подобные действия.