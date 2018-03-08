Оренбург, 8 марта, 2018, 06:51 — ИА Регнум. Женщины, служащие в силовых структурах, какие они? Окружённые мужчинами-коллегами, какие подарки они принимают в честь Международного женского дня? Оренбурженки из разных силовых ведомств попытались ответить на эти вопросы корреспондента ИА REGNUM.

Из личного архива Полковник полиции Татьяна Сакало

Старший помощник прокурора Оренбургской области Ольга Аникеева:

«Легко ли быть женщиной в погонах? Скажу честно — непросто, но почетно и, главное, интересно. Бытует мнение о том, что служба в силовых, правоохранительных ведомствах больше подходит мужчинам. Именно они — мужественные, сильные и решительные — способны олицетворять образ борца за законность и справедливость. Не умаляя мужских достоинств, позволю себе не согласиться с этим.

В органах прокуратуры и других органах правопорядка плечом к плечу с отважными и целеустремленными мужчинами примерно и ответственно исполняет свой служебный долг весьма внушительное количество не менее способных женщин. К примеру, в аппарате прокуратуры Оренбургской области соотношение мужчин и женщин — практически один к одному. И, к слову, среди руководителей в органах прокуратуры немало женщин.

Замечу, что женщины в погонах порой проявляют большее терпение, настойчивость и скрупулезность, добиваются серьезных профессиональных успехов».

Из личного архива Старший помощник прокурора Оренбургской области Ольга Аникеева

По словам Ольги Аникеевой, непростая ежедневная ответственная служба оказывает свое влияние на тонкую и чувствительную от природы женскую натуру:

«В нашем деле важно сохранять холодный ум, рассудок и не поддаваться эмоциям. И дамы-прокуроры успешно с этим справляются. Мы умеем, проявляя жесткость и непримиримость, оставаться милыми, нежными и романтичными. Более того, умудряемся воспитывать успешных детей, поддерживать уют в домах и даже способны на такие творческие проявления, как написание картин и книг, шитьё, вязание, вышивание, скрапбукинг, флористика. Не чужды нам танцы и спортивные увлечения.

В общем, женщина в погонах — очень многогранная натура, которая, надо признаться, как и другие представительницы прекрасного пола, нуждается во внимании и поддержке со стороны мужчин. Мужчины-прокуроры с этой обязанностью справляются на отлично!»

Представительница силового ведомства отметила, что коллеги противоположного пола каждый год в Международный женский день радуют необычными поздравлениями. Однажды на входе в контору женщин встречали ряженые гусары в золотых эполетах с роскошными весенними букетами. В другой раз мужчины отличились своей фантазией и устроили женской половине прокуратуры визит в импровизированное (в столовой ведомства!) кафе, где самолично обслуживали женщин. В 2017 в году, отдав дань времени и современным технологиям, коллеги поразили женский коллектив подготовленным праздничным манекен челленджем.

«От имени всего женского коллектива прокуратуры области говорю искреннее спасибо нашим внимательным мужчинам и желаю всем нам здоровья и счастья!» — сказала Ольга Аникеева.

Из личного архива Подполковник полиции Наталья Ляшенко

Заместитель начальника отдела организации дознания УМВД России по Оренбургской области подполковник полиции Наталья Ляшенко призналась в любви к своей работе, несмотря на все ёё тяготы и сложности.

«Когда мне задают воспрос: «Как вы воспринимаете себя в такой сложной профессии?», — понимаю, что сама много раз размышляла над тем, что привело меня в органы внутренних дел и что удерживает до настоящего времени. Ответ напрашивается сам собой — потому что люблю свою работу, потому что понимаю ее значимость и необходимость.

Я посвятила своей профессии 20 лет и не могу сказать, что служба была легкой, нередко приходилось тяжело, хотелось все бросить и уйти на гражданку… Но наступало новое утро, а с ним приходили новые силы для новых свершений».

По словам Натальи, служба дознания в большей своей части состоит из представительниц прекрасного пола, и, казалось бы, ежедневная работа с преступниками не способствует сохранению женственности и красоты. Но это не о сотрудницах службы дознания! Женщины-дознаватели Оренбургской области, несмотря на ненормированный служебный день, на суточные дежурства и бессонные ночи, не теряют ни красоты, ни обаяния, ни женственности. И это находит свой отклик в умах и сердцах наших коллег — мужчин, которые не оставляют без внимания наши служебные трудности и всегда готовы прийти на помощь.

Из личного архива Полковник полиции Татьяна Сакало

Через хрупкие руки начальника отдела делопроизводства и режима Управления Росгвардии по Оренбургской области полковника полиции Татьяны Сакало проходят бумаги с самой важной информацией о деятельности войск. Она — опытный, строгий, принципиальный сотрудник, не дающий слабинки никому и ни при каких обстоятельствах. Лишь только в весенний праздничный день, 8 марта, она позволяет себе не думать о работе, с удовольствием и радостью принимает поздравления от коллег-мужчин.

Они в преддверии праздника окружают ее теплом, заботой и осыпают комплиментами. Еще бы — такая яркая женщина-полковник в Оренбургской Росгвардии всего одна!

Из подарков, которые дарят сотрудники-мужчины, самые дорогие и приятные, вызывающие улыбку — цветы.

«Удивительно, — восторженно рассказывает Татьяна, — но коллеги всегда дарят мне не просто цветы, а огромные букеты, целые охапки! Их всегда много! А в дополнение к ним — вкусные конфеты, очаровательные плюшевые игрушки».

Татьяне есть от чего светиться счастьем. У нее две красавицы дочки, и старшую тоже зовут Татьяной, впрочем, как и маму, — такая семейная традиция. Девушка — мастер женской красоты. Младшая, Диана, учится на «отлично» в школе, в свои 13 лет увлекается глубоким изучением языков. Особенную радость Татьяне приносит общение с маленькой внучкой — Милашей, которая обожает приходить в гости, весело поиграть и вкусно покушать.

Когда дома выдаются свободные минуты, Татьяна погружается в свое любимое хобби: из атласных лент она своими руками создает волшебные цветы невероятной красоты.

Из личного архива Подполковник юстиции Анжелика Линькова

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области по связям со средствами массовой информации подполковник юстиции Анжелика Линькова отметила, что из-за специфики работы ежедневно приходится сталкиваться с горем и трагедией, которые происходят в жизни оренбуржцев:

«За годы работы я научилась сдерживать эмоции и относиться к происшествиям как к суровой реальности жизни. Но когда из оперативных сводок узнаю о гибели детей и комментирую эти события, стоит комок в горле и наворачиваются слезы».

Анжелика — многодетная мама. Две дочери, Екатерина и Ольга, 13 и семи лет, учатся в лицее, а младший сын Дмитрий ходит в детский сад.

Из личного архива Многодетная мама

Работа, домашние заботы, дополнительные занятия детей занимают большую часть времени.

«Больше всего внимания к себе требует сынок — скучает. Поэтому, приходя домой, оставляю все дела, обнимаю и целую девочек, своего малыша и до сна играем. В выходные гуляем. Зимой катаемся на коньках, санках. Сынок пока катается только на санках, которыми рулит папа или мама. Каждый день я благодарю Бога за свою чудесную семью и самый бесценный подарок, который я получила на 8 Марта — три года назад в праздничный день я узнала, что скоро на свет появится малыш. А родился сынок в День Матери!», — сказала Анжелика Линькова и передала свои поздравления.

От всей души поздравляю с Международным женским днем всех женщин и желаю каждой получить свой заветный подарок на 8 Марта! Желаю прекрасной половине оставаться очаровательными, красивыми, обаятельными, женственными и всегда любимыми! Полагаю, счастье и благополучие в семье — это неотъемлемая часть в жизни каждой женщины и мамы! Всем душевной молодости и хорошего настроения!»