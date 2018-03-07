Калуга, 7 марта, 2018, 11:17 — ИА Регнум. В калужском областном избиркоме рассмотрели обращение координатора местного отделения ЛДПР о нарушениях в ведении предвыборной агитации одним из кандидатов в президенты РФ. По информации ГТРК «Калуга», речь идёт о листовках в поддержку претендента на высокий пост от КПРФ Павла Грудинина, которые, по мнению оппонентов, не содержали необходимых выходных данных.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Читайте также: Предвыборные дебаты не задались: Грудинин отказался участвовать в «шоу»

"Рабочая группа и комиссия определила агитационный характер, но нет тех адресов, где бы указывалось, что это с тех выборных счетов», — сообщил председатель избирательной комиссии Калужской области Виктор Квасов.

По его словам, в настоящее время избирком обратился в региональное управление внутренних дел, что стражи порядка предприняли предусмотренные законом меры и изъяли листовки.

Ранее по теме: На выборах президента РФ впервые проголосуют более 49,6 тыс. калужан

Как сообщало ИА REGNUM, выборы президента РФ состоятся 18 марта 2018 года. В Калужской области подготовка в дню голосования проходит в штатном режиме. Уже сегодня, 7 марта, между территориальными комиссиями будут распределено 801 тыс. отпечатанных бюллетеней. Также в районы области отправят спецмарки для бюллетеней и заявлений.

Все избирательные участки уже взяты од круглосуточную охрану сотрудников полиции.

Напомним, участие в предвыборной гонке за пост главы государства примут восемь кандидатов. В бюллетене для голосования на выборах президента России в 2018 году они расположатся следующим образом: Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия Роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).