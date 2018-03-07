Москва, 7 марта, 2018, 11:16 — ИА Регнум. Грядущие изменения в Китае после 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва имеют сферу очевидного и не столь явного. Председатель КНР Си Цзиньпин готовит себе общенациональную базу поддержки для последующих преобразований, заявил директор института Дальнего Востока РАН Сергей Лузянин в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

"Есть видимая часть вещей, связанная с ВСНП: это, совершенно верно, поправки в конституцию КНР 1982 года, это переизбрание Си Цзиньпина на посту председателя Китайской Народной Республики и внесение соответствующих поправок о снятии ограничений (имеется в виду ограничений на возможность главе государства занимать должность не более двух пятилетних сроков — прим. ИА REGNUM )», — заявил эксперт.

Кроме того, на 1-й сессией ВСНП 13-го созыва, которая в этом году продлена на пять дней в связи с плотностью графика, грядут перестановки на постах вице-премьеров, министров и других должностях.

«Первым замом Ли Кэцяна 11 марта будет назначен «шанхаец», член политбюро Хань Чжэн — малоизвестны, но достаточно прагматичный экономист, а вице-премьер, который будет курировать экономический блок Китая — нынешней советник по экономвопросам, при чем человек либеральный, достаточно по-западному образованный Лю Хэ. Он будет вице-премьером по экономическому блоку», — заявил Лузянин.

Кроме того, по словам эксперта, на сессии ВСНП будет принят закон о создании национального фронта, который является абсолютно новым для Китая явлением, о котором стоит сказать отдельно. Это также напрямую связано с проходящем в Пекине параллельно с сессией ВСНП 1-й сессией Национального политического консультативного совета Китая (НПКСК) 13-го созыва, в который входят также представители некоммунистических партий Китая.

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«Си Цзиньпин пошел по пути расширения социальной базы поддержки… То есть председатель КНР был всегда фигура достаточно формально-представительская. Все понимали, кто главный хозяин — КПК, генсек и так далее… Теперь Си Цзиньпин усиливает функционально эту должность. Более того, параллелью ВСНП проходит сессия НПКСК, куда входит семь партий Китая… это такой народный фронт», — продолжил эксперт, отмечая, что целью этого фронта является в том числе борьба с коррупцией, но и не только.

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Эксперт отметил, что специфика внутриполитических отношений в Китае достаточно патриархальная и строится на принципе «отец — сын», «правитель — подданные», поэтому рост авторитаризма в Китае посредством отмены ограничений главе КНР занимать свою должность не более двух сроков подряд, имеет свою китайскую специфику и совершенно определенные цели.

Напомним, что в настоящее время в Китае проходят параллельно две сессии («Два сезона») — сессия ВСНП и сессия НПКСК 13-го созыва, на которых уже прозвучал ряд важных заявлений. В частности, стало известно, что Китай полностью откроет сферу промышленности для иностранных инвестиций, а также снизит нагрузку на малый бизнес.