Ярославль, 7 марта, 2018, 11:15 — ИА Регнум. 7 марта пончиковая друга мэра Ярославля Стаса Костюшкина уедет с улицы Кирова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля. Заместитель мэра Ярославля Алексей Торопов объяснил, что договор с торговой точкой был рассчитан до начала марта — в рамках проведения Рождественской ярмарки.

Страница в Facebook Елены Богдановой Пончиковая заканчивает работу на улице Кирова

«Аренда закончилась, мы убираем пончиковую. Вчера у нее отключили электричество, сегодня она уедет из зоны ЮНЕСКО. Сейчас рассматриваем варианты, куда ее можно перевести. Скорее всего, на другую ярмарку, которая проходит сейчас в Ярославле. Но это будет точно не исторический центр города», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель мэра Алексей Торопов.

Кстати, шале с улицы Кирова никуда не денутся. У них договор заключен до окончания года.