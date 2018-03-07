Чебоксары, 7 марта, 2018, 11:08 — ИА Регнум. В Чувашии вынесен приговор бывшему первому заместителю министерства физической культуры и спорта Алексею Яковлеву. Суд признал его виновным и назначил реальное лишение свободы, сообщили ИА REGNUM в УФСБ по региону.

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Приговор вынес 6 марта 2018 года Ленинский районный суд Чебоксар. Он признал бывшего замминистра виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 и ч.3 ст.285 УК России («Злоупотребление должностными полномочиями»).

Предметом разбирательств стал госконтракт, заключённый министерством и одной из строительных организаций, на разработку проектной документации по реконструкции физкультурно-оздоровительного центра «Белые камни». Сумма контракта превышала 9 млн рублей. Согласно материалам дела, зная об отсутствии положительного заключе­ния государственной экспертизы по проектной документации, разработанной исполнителем, злоумышленник незаконно распорядился перечислить средства в полном объеме.

По данным следствия, своих обязательств перед заказчиком стройфирма так и не выполнила. В итоге «Белые камни» были исключены из перечня объектов, которые должны быть профинансированы из федерального бюджета в рамках празднования 100-летия Чувашии.

Ещё один эпизод касался государственного контракта, заключенного в 2014 году, по разработке проектной и рабочей документации на строительство трассы маунтинбайка в Чебоксарах. Ущерб, причинённый республиканскому бюджету, оценён в 1,2 млн рублей.

Как уточняет «Коммерсант», Алексей Яковлев свою вину в инкриминируемом ему преступлении не признал. Суд приговорил бывшего замминистра к 4,5 годам колонии общего режима, лишив права на три года занимать должности в органах власти. Кроме того, суд также удовлетворил иск прокуратуры и обязал осужденного возместить 10,263 млн рублей нанесенного им министерству ущерба.

Приговор суда не вступил в законную силу. Бывший чиновник заявил в зале суда, что с приговором не согласен и обжалует его.