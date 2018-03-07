Нижний Новгород, 7 марта, 2018, 11:06 — ИА Регнум. В Нижегородской области тенденция 2016−2017 годов по существенному преобладанию числа умерших над числом новорождённых продолжилась и в январе 2018 года. За первый месяц текущего года родилось 2 785 нижегородцев, а умерло почти на 36% больше — 4 324. Относительно итогов января 2017 года наблюдалось снижение числа родившихся на 0,3% и уменьшение числа умерших на 3,2%, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Нижегородстата.

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По итогам за январь-декабрь 2017 года в регионе родились 34 233 ребёнка, а умерли на 28,16% жителей больше — 47 655. В 2016 году на 38 716 новорождённых пришлось 50 079 умерших нижегородцев, то есть смертность превышала рождаемость на 22,69%.

Относительно 2016 года наблюдалось снижение смерти детей в возрасте до одного года — 183 против 251.

Наибольшее число жителей в 2017 году умерли от болезней системы кровообращения — 20 872, которые также были основной причиной смерти и в 2016 году. От заболеваний этой сферы умерли 21 313 человек.

В сегменте миграции за 2017 год число прибывших несущественно больше, чем тех, кто покинул Нижегородскую область — 75 576 против 74 981 человека. Более 6,1 тыс. человек уехали за пределы страны.

По данным Нижегородстата, численность населения региона на начало 2018 года составляет около 3,234 млн человек.