Москва, 7 марта, 2018, 11:05 — ИА Регнум. Банк России на фоне ускорения роста количества выданных банками необеспеченных потребительских ссуд собирается ужесточить регулирование этого вида кредитования. Об этом говорится в размещенном на сайте ЦБ РФ проекте изменений в инструкцию 180-И «Об обязательных нормативах банков».

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Регулятор намерен, в частности, внести изменения в шкалу коэффициентов риска по потребительским кредитам. Для показателя, используемого для расчета нормативов достаточности капитала, планируется установить коэффициент риска 1,1 для ссуд с полной стоимостью кредита (ПСК) 15−20%.

Для потребительских кредитов с ПСК 20−25% коэффициент риска будет установлен в 1,2%. Новые правила будут применяться к кредитам, оформленным после 1 мая 2018 года.

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В пояснительной записке к документу говорится, что инициатива вызвана «ускорением кредитной активности, наблюдаемым в сегменте необеспеченного потребительского кредитования». Так, по состоянию на 1 февраля 2018 года, годовые темпы прироста ссудной задолженности составили 12,6%.

Приведенные к годовому выражению среднемесячные темпы прироста за ноябрь, декабрь 2017 года и январь 2018 года составляют 19%. По результатам опроса крупнейших розничных банков ожидается, что темпы роста кредитования продолжат увеличиваться и в 2018 году.

Таким образом, долговая нагрузка населения повышается, поскольку рост задолженности опережает рост доходов населения. Отмечается, что задолженность уже сейчас находится на относительно высоком уровне, особенно в части необеспеченного кредитования.

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Регулятор также напомнил, что снижает ключевую ставку на фоне роста структурного профицита ликвидности и замедления инфляции. Что приводит к более низкой стоимости привлеченных средств кредитных организаций.

Сохранение в таких условиях предыдущей шкалы коэффициентов риска означало бы ослабление регулирования, заключает Банк России.